Французский суд отменил ордер на арест экс-президента Сирии Асада

Отмечается, что по решению Кассационного суда, не существует никаких исключений из президентского иммунитета - даже в случаях вероятных военных преступлений и преступлений против человечности.

В то же время, глава суда Кристоф Сулар подчеркнул, что, поскольку Асад больше не является президентом, "против него могли быть или могут быть выданы новые ордера на арест", и поэтому расследование дела может продолжаться.

В этом деле Асад проходит как соучастник военных преступлений и преступлений против человечности, хотя сирийские власти в то время отрицали свою причастность и обвиняли в атаках повстанцев.

Правозащитники надеялись, что суд признает недействительным иммунитет из-за тяжести обвинений, что стало бы важным прецедентом в международном праве для привлечения к ответственности подозреваемых в военных преступлениях.

Ордер на арест Асада

Коллегия французских следственных судей выдала ордер на арест Башара Асада в ноябре 2023 года за вероятную роль в цепочке командования во время атаки по применению зарина. По данным американской разведки, это привело к гибели более 1000 человек 4 и 5 августа 2013 года в Адре и Думе вблизи Дамаска.

Французская судебная система рассмотрела это дело на основе принципа универсальной юрисдикции, который позволяет привлекать к ответственности лиц за тяжкие преступления, совершенные за пределами страны.

Расследование, основанное на показаниях выживших и военных дезертиров, а также на фотографиях и видеозаписях, привело к выдаче ордеров на арест Асада, его брата Махера, возглавлявшего элитную армейскую часть, и двух генералов.

Прокуроры утвердили три ордера, но подали апелляцию против ордера на арест Асада, аргументируя это тем, что у него есть иммунитет, как у главы государства. Однако в июне 2024 года Апелляционный суд Парижа оставил ордер в силе, и позже прокуроры снова подали апелляцию.

Издание также отметило, що в январе французские следственные судьи выдали второй ордер на арест Асада по подозрению в соучастии в военных преступлениях во время бомбардировки сирийского города Дераа в 2017 году, в результате которой погиб гражданин Франции сирийского происхождения.