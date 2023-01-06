Французький суд вирішив відпустити під заставу Жеваго до слухань справи про екстрадицію

Французький суд у четвер ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На початку слухань у четвер, 5 січня, адвокати Жеваго зажадали, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Слухання у справі про екстрадицію розпочнуться 19 січня.

Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданні та відмиванні 113 млн доларів зі збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

Видання "Forbes Україна" оцінило статки Жеваго у 2,4 млрд доларів у 2021 році. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в 1,4 млрд доларів.