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Французький суд вирішив відпустити під заставу Жеваго до слухань справи про екстрадицію

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П'ятниця 06 січня 2023 01:31
Французький суд вирішив відпустити під заставу Жеваго до слухань справи про екстрадицію Фото: Костянтин Жеваго (Уніан)
Автор: Артур Родивилов

Французький суд у четвер ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На початку слухань у четвер, 5 січня, адвокати Жеваго зажадали, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Слухання у справі про екстрадицію розпочнуться 19 січня.

Державне бюро розслідувань України заявило, що мільярдер перебуває в розшуку за підозрою в розкраданні та відмиванні 113 млн доларів зі збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

Видання "Forbes Україна" оцінило статки Жеваго у 2,4 млрд доларів у 2021 році. На кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго в 1,4 млрд доларів.

Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер – у 2021 році.

Жеваго, який був депутатом Верховної ради з 1998 по 2019 рік, заперечує будь-які правопорушення.

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