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Найбагатші українці з початку війни втратили половину статків: рейтинг Forbes

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 14:37
Найбагатші українці з початку війни втратили половину статків: рейтинг Forbes Фото: Рінат Ахметов знову очолив рейтинг Forbes (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Білоус

Статки 20 найбагатших українців з початку війни впали більш ніж на 20 млрд доларів до 22,5 млрд доларів. Найбільше втратив Рінат Ахметов, який продовжує очолювати рейтинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг " Forbes Україна ".

Статки Ахметова оцінюються в 4,4 млрд доларів. Він втратив 9,3 млрд доларів, оскільки суттєво пошкоджено металургійні, енергетичні та аграрні активи, а медійний бізнес - "Медіа Група Україна" - Ахметов закрив улітку сам

Як зазначає видання, до війни Ахметов багато часу проводив за кордоном. Він має будинок у Лондоні, який зараз коштує близько 240 млн доларів і вілла Les Cedres у Франції вартістю 200 млн доларів. Проте "Метінвест", співвласником якого є бізнесмен Вадим Новинський, є основою бізнес-імперії Ахметова.

У Маріуполі компанія втратила два головні підприємства - "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. У довоєнному році ці заводи виробили 8,6 млн т, або 90% стали всієї групи. На ці заводи припадало 40% всього українського виробництва металопродукції.

Друге-третє місця поділили засновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Статки кожного з них скоротилися на 1,7 млрд доларів 2,3 млрд доларів

Власник компанії Interpipe Віктор Пінчук втратив 0,4 млрд. доларів, а його капітал скоротився до 2,2 млрд. доларів.

Далі йде власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго, че статки скоротилися на 0,7 млрд доларів до 1,4 млрд доларів.

До рейтингу потрапили власниці "Епіцентру" Олександр та Галина Гереги (1,2 млрд доларів), співвласник фінтех стартапу Revolut Влад Яценко (1,1 млрд доларів), власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський (1 млрд доларів), Геннадій Боголюбов ( 1 млрд доларів) та Сергій Тігіпко (0,9 млрд доларів).

До рейтингу не включено Ігоря Коломойського, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.

У топ-20 вже шість підприємців, які заробили свій стан в економіці знань, майже взагалі не перетинаючись з українською державою.

Як зазначають автори рейтингу, проект чітко показує тренди, основний – часи бізнесменів старої школи минають. Їх втрати непропорційно більші за розмір активів. У топ-20 вже шість підприємців, які заробили свій стан в економіці знань, майже взагалі не перетинаючись з українською державою.

Нагадаємо, у квітні американський Forbes повідомив, що бізнесмен Рінат Ахметов втратив половину свого майна з початку війни.

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Рейтинг Рінат Ахметов
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