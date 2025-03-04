Французький оператор Eutelsat може замінити Starlink для України, - FT

Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat обговорює з урядами Європи можливість розширення своїх послуг в Україні. Компанія може стати альтернативою Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними ЗМІ, Eutelsat вже співпрацює з європейськими організаціями та має обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні. Це дозволить покращити зв’язок для критично важливих військових і цивільних об'єктів.

Цікаво і те, що після призупинення США постачання військової допомоги Україні акції Eutelsat зросли на 80% за день.Саме це може свідчити про намір Європи посилити підтримку України власними силами.

Наразі відомо, що Eutelsat планує використовувати два типи супутників:

низькоорбітальні OneWeb (1200 км);

геостаціонарні (35 000 км).

Це допоможе зберегти зв’язок для українських дронів, які завдають ударів по російських позиціях.

Попри це OneWeb все ще поступається Starlink. Адже у системі Маска понад 7000 супутників, тоді як в OneWeb - менш як 700. Також термінали Eutelsat важчі та менш зручні для мобільного використання.

Ризик обмеження Starlink

Starlink забезпечує критичний зв’язок в Україні, допомагаючи військовим, урядовим структурам та цивільним підтримувати комунікацію, зокрема в зонах бойових дій. Водночас, за даними Reuters, США чинять тиск на Україну, вимагаючи доступу до стратегічних мінеральних ресурсів. Під час переговорів американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink.