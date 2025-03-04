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Французский оператор Eutelsat может заменить Starlink для Украины, - FT

Вторник 04 марта 2025 21:58
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Французский оператор Eutelsat может заменить Starlink для Украины, - FT Иллюстративное фото: французский оператор Eutelsat может заменить Starlink для Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat обсуждает с правительствами Европы возможность расширения своих услуг в Украине. Компания может стать альтернативой Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, Eutelsat уже сотрудничает с европейскими организациями и имеет оборудование, которое можно быстро развернуть в Украине. Это позволит улучшить связь для критически важных военных и гражданских объектов.

Интересно и то, что после приостановления США поставки военной помощи Украине акции Eutelsat выросли на 80% за день, что может свидетельствовать о намерении Европы усилить поддержку Украины собственными силами.

Известно, что Eutelsat планирует использовать два типа спутников:

  • низкоорбитальные OneWeb (1200 км);
  • геостационарные (35 000 км).

Это поможет сохранить связь для украинских дронов, которые наносят удары по российским позициям.

Несмотря на это OneWeb все еще уступает Starlink. Ведь в системе Маска более 7000 спутников, тогда как у OneWeb - менее 700. Также терминалы Eutelsat тяжелее и менее удобны для мобильного использования.

Риск ограничения Starlink

Starlink обеспечивает критическую связь в Украине, помогая военным, правительственным структурам и гражданским поддерживать коммуникацию, в частности в зонах боевых действий. В то же время, по данным Reuters, США оказывают давление на Украину, требуя доступа к стратегическим минеральным ресурсам. Во время переговоров американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.

Также мы писали, что Европейская комиссия изучает, как можно помочь Украине в обеспечении спутниковой связи в случае ограничения доступа к сети Starlink.

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