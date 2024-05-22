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Французький депутат: Росія - найбільша загроза миру в Європі за 50 років

Фото: депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Росія є найбільшою загрозою миру в Європі за 50 років. А у розширенні НАТО винен лише голова Кремля Володимир Путін.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю.

"НАТО майже померло, і єдина людина, яка несе відповідальність за вступ Швеції чи Фінляндії до НАТО - Путін", - заявив він.

За його словами, якщо НАТО живе і здорове і розширюється, то лише тому, що Росія є найбільшою загрозою миру та стабільності в Європі за останні 50 років.

Росія як загроза для НАТО

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі нещодавно заявив, що НАТО вважатиме Росію загрозою навіть після завершення війни в Україні. За його словами, "Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу", додавши, що Захід матиме "велику російську проблему на довгі роки", адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат.

У свою чергу, як пише Інститут вивчення війни, Росія регулярно залякує, зокрема, Фінляндію "наслідками" через вступ країни до НАТО. Таким чином, Кремль намагається стримувати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційний ґрунт для тривалої конфронтації з країнами Заходу.

Що стосується України, то за словами директора оборонного та безпеки співробітництва НАТО Пірса Казалета, Україна потребуватиме допомоги НАТО навіть після завершення війни з РФ.

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