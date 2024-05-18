Росія залишиться головною загрозою для НАТО навіть після війни в Україні, - Каволі

Північноатлантичний союз (НАТО) буде вважати Російську Федерацію загрозою навіть після завершення війни в Україні.

Про це заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council.

Генерал зазначив, що після "холодної війни" НАТО переорієнтувався на проведення місій із врегулювання криз далеко за межами своїх кордонів. Це дозволило Альянсу брати участь в місіях на "власних умовах" і за передбачуваним графіком.

Однак, за його словами, "все змінилося" після початку масштабної війни Росії проти України.

"Війна показала, що сьогодні ви або перемагаєте на фронті, швидко і великими силами, або ви вступаєте у довгу боротьбу. Тож... перемагайте на фронті, але будьте готові до тривалої перемоги", - сказав Каволі.

Він також зазначив, що "Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу", додавши, що Захід матиме "велику російську проблему на довгі роки", адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат.

"Російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні... багато техніки, що використовується, застаріла: вона відремонтована, але базується на старій моделі", - зазначив він.

На думку Каволі, західних лідерів має хвилювати не те, як швидко Росія може відновитися, а як швидко агресор може відновити свої сили порівняно із Заходом. Він пояснив, що збереження переваги у швидкості - це питання підтримки "політичної волі" та розвитку "еластичності" оборонно-промислової бази.

"Багато країн, які стикаються з російським впливом, зараз дивляться на Захід у пошуках нових партнерів у сфері безпеки. Хоча Альянс був створений для захисту своїх членів, ми не існуємо у вакуумі. Нам потрібні друзі й партнери", - сказав головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі.