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Французский депутат: Россия - самая большая угроза миру в Европе за 50 лет

Фото: депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Россия является самой большой угрозой миру в Европе за последние 50 лет. А в расширении НАТО виноват только глава Кремля Владимир Путин.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю.

НАТО почти умерло, и единственный человек, который несет ответственность за вступление Швеции или Финляндии в НАТО, - это Путин", - заявил он.

По его словам, если НАТО живо и здорово и расширяется, то только потому, что Россия представляет собой самую большую угрозу миру и стабильности в Европе за последние 50 лет.

Россия как угроза для НАТО

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи недавно заявил, что НАТО будет считать Россию угрозой даже после завершения войны в Украине. По его словам, "Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса", добавив, что Запад будет иметь "большую российскую проблему на долгие годы", ведь Москва работает над увеличением численности своей армии и восстановлением потерь.

В свою очередь, как пишет Институт изучения войны, Россия регулярно запугивает, в частности, Финляндию "последствиями" из-за вступления страны в НАТО. Таким образом Кремль пытается сдерживать расширение влияния Альянса на другие страны и готовит информационную почву для длительной конфронтации со странами Запада.

Что касается Украины, то по словам директора оборонного и безопасности сотрудничества НАТО Пирса Казалета, Украина будет нуждаться в помощи НАТО даже после завершения войны с РФ.

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