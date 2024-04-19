Україна потребуватиме допомоги НАТО навіть після війни, - представник Альянсу

Україна потребуватиме допомоги НАТО навіть після завершення війни з РФ. В Альянсі готують довгострокові програми у сфері медицини, розмінування, військової освіти та реформи безпекового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" , яке цитує директора оборонного і безпекового співробітництва Північноатлантичного Альянсу Пірса Казалета.

"Україна, ймовірно, потребуватиме допомоги ще деякий час, і сенс полягає в тому, щоб спробувати переконатися, що союзники по НАТО візьмуть на себе зобов’язання щодо цієї підтримки на стільки років, на скільки це буде потрібно", - зазначив Казалет.

За його словами, планується створити систему, яка забезпечить Україну постійними та передбачуваними джерелами фінансування або внесками для посилення спроможностей і підтримки її збройних сил.

Він додав, усі члени Альянсу розуміють, що Україна потребуватиме допомоги ще багато років.

Але мета полягає в тому, щоб НАТО більше залучалось до координації не лише навчань, а й надання обладнання Україні.

НАТО і країни Альянсу провели багато навчань з українськими військовими

НАТО і країни Альянсу провели багато навчань з українськими Збройними Силами. Ця робота посилалась після 2014 року й активно тривала до 2022 року. Були величезні програми підготовки, і я думаю, що лише самі Сполучені Штати підготували близько 100 000 українських військовослужбовців до 2022 року.

"Ця підготовка і навчання тривали також протягом останніх двох років, поки Україна протистояла російському вторгненню. І у нас є програма продовження цієї підготовки та навчання в наступні місяці та роки", - додав Казалет.

Він наголосив, що на двосторонньому рівні союзники також проводять цю підготовку, зокрема Велика Британія і Польща, Німеччина, а також ЄС через місію EUAM (Консультативна місія ЄС в Україні. - Ред.), яка також підготувала десятки тисяч українських військовослужбовців.

За його словами, в довгостроковій перспективі зможемо перейти до системи освіти та підготовки, яка допоможе розбудувати ширшу оперативну сумісність, яка буде потрібна українським збройним силам.