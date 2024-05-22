Французький депутат: нам треба, щоб Росія забралася з України, включаючи Крим

Франція вважає, що Європа повинна оцінити загрози, які становить режим Володимира Путіна. Потрібно, що Росія забралася з України, включаючи Крим.

Він наголосив, що Європі і Франції, зокрема, потрібно чітко встановити, які екзистенційні загрози може становити режим російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, на думку французького депутата, головна мета наразі - це підтримка України для перемоги у війні. Байю додав, що останніми місяцями у публічному просторі більше йшлося про підтримку України для того, щоб вона не програла, а це несе інший сенс.

"Нам потрібна глобальна перемога. Нам потрібна чиста перемога. Нам потрібно, щоб Путін залишився не при справі, а Росія - забралася з України, включаючи Крим, очевидно", - заявив Байю.