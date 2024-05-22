Французский депутат: нам надо, чтобы Россия убралась из Украины, включая Крым
Франция считает, что Европа должна оценить угрозы, которые представляет режим Владимира Путина. Нужно, что Россия убралась из Украины, включая Крым.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю.
Он подчеркнул, что Европе и Франции, в частности, следует четко установить, какие экзистенциальные угрозы может представлять режим российского диктатора Владимира Путина.
Кроме того, по мнению французского депутата, главная цель - это поддержка Украины для победы в войне. Байю добавил, что в последние месяцы в публичном пространстве речь больше шла о поддержке Украины для того, чтобы она не проиграла, а это несет другой смысл.
"Нам нужна глобальная победа. Нам нужна чистая победа. Нам нужно, чтобы Путин остался не у дел, а Россия - убралась из Украины, включая Крым, очевидно", - заявил Байю.
Помощь Франции для Украины
Стоит отметить, что Франция - одна из стран ЕС, которая поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения. Париж предоставил оружие, гуманитарную и финансовую помощь, поддержал санкции против России. Также во Франции учатся украинские военные.
Президент Франции Эммануэль Макрон в начале полномасштабной войны пытался провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако результатов это не принесло.
В начале 2024 года Макрон занял более жесткую позицию по отношению к России. Он заявил, что не исключает размещения западных войск в Украине. Хотя это и вызвало множество дискуссий среди партнеров, некоторые страны поддержали позицию французского президента.
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