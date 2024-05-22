Французский депутат: нам надо, чтобы Россия убралась из Украины, включая Крым

Фото: во Франции заявили, что РФ должна убраться из Украины, включая Крым (Getty Images)

Франция считает, что Европа должна оценить угрозы, которые представляет режим Владимира Путина. Нужно, что Россия убралась из Украины, включая Крым.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю.

Он подчеркнул, что Европе и Франции, в частности, следует четко установить, какие экзистенциальные угрозы может представлять режим российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, по мнению французского депутата, главная цель - это поддержка Украины для победы в войне. Байю добавил, что в последние месяцы в публичном пространстве речь больше шла о поддержке Украины для того, чтобы она не проиграла, а это несет другой смысл. "Нам нужна глобальная победа. Нам нужна чистая победа. Нам нужно, чтобы Путин остался не у дел, а Россия - убралась из Украины, включая Крым, очевидно", - заявил Байю.