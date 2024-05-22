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Французский депутат: нам надо, чтобы Россия убралась из Украины, включая Крым

Париж, Среда 22 мая 2024 09:11
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Французский депутат: нам надо, чтобы Россия убралась из Украины, включая Крым Фото: во Франции заявили, что РФ должна убраться из Украины, включая Крым (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Франция считает, что Европа должна оценить угрозы, которые представляет режим Владимира Путина. Нужно, что Россия убралась из Украины, включая Крым.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю.

Он подчеркнул, что Европе и Франции, в частности, следует четко установить, какие экзистенциальные угрозы может представлять режим российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, по мнению французского депутата, главная цель - это поддержка Украины для победы в войне. Байю добавил, что в последние месяцы в публичном пространстве речь больше шла о поддержке Украины для того, чтобы она не проиграла, а это несет другой смысл.

"Нам нужна глобальная победа. Нам нужна чистая победа. Нам нужно, чтобы Путин остался не у дел, а Россия - убралась из Украины, включая Крым, очевидно", - заявил Байю.

Помощь Франции для Украины

Стоит отметить, что Франция - одна из стран ЕС, которая поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения. Париж предоставил оружие, гуманитарную и финансовую помощь, поддержал санкции против России. Также во Франции учатся украинские военные.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале полномасштабной войны пытался провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако результатов это не принесло.

В начале 2024 года Макрон занял более жесткую позицию по отношению к России. Он заявил, что не исключает размещения западных войск в Украине. Хотя это и вызвало множество дискуссий среди партнеров, некоторые страны поддержали позицию французского президента.

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