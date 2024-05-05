Макрон відповів Кремлю на погрози щодо можливої відправки військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон зрадів реакції і погрозам Кремля після його заяви про можливу відправку західних військ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона в інтерв'ю La Tribune .

Французький лідер зазначив, що стосовно Росії потрібно зберігати стратегію "стратегічної невизначеності", тобто не розкривати плани. Заяви Макрона про те, що він не виключає відправку військ в Україну, є частиною цієї стратегії.

Президент заявив, що безпека європейців поставлена на карту в Україну.

"Якщо Росія переможе, наступної секунди безпека більше не буде можливою ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні вдома. Діапазон російських балістичних ракет покриває нас усіх", - сказав він.

Макрон зрадів реакції Кремля на його заяви про відправку солдатів. На його думку, це показує, що стратегія працює.

"Хвилювання Росії показує, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. В іншому випадку це означає, що ми погоджуємося відмовитися від міжнародного порядку, заснованого на законі, а отже, від миру та безпеки", - заявив президент Франції.