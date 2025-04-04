Французькі та британські війська будуть серед перших в Україні, - Зеленський

Розміщення військового контингенту в Україні

Зауважимо, що сьогодні, 4 квітня, у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". У діалозі брав участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що цього року вже відбулося кілька зустрічей коаліції. Жодних конкретних рішень поки що ухвалено не було. Однак детальніше про зустріч, що пройшла сьогодні в Києві можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також писало, що Зеленський своєю чергою теж поділився деталями того, як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві.

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