Французские и британские войска будут среди первых в Украине, - Зеленский

Размещение военного контингента в Украине

Заметим, что сегодня, 4 апреля, в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В диалоге принимал участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что в этом году уже состоялось несколько встреч коалиции. Никаких конкретных решений пока что принято не было. Однако подробнее о встрече, прошедшей сегодня в Киеве можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также писало, что Зеленский в свою очередь тоже поделился деталями того, как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве.

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