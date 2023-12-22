Французькі сенатори закликали терміново збільшити поставки дронів і артилерії для ЗСУ

Французькі сенатори відвідали Україну і закликали збільшити постачання ЗСУ безпілотників, артилерії та іншої необхідної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сенату Франції .

"Делегація сенатського комітету у закордонних справах, обороні та збройних силах відвідала Польщу та Україну з 18 до 22 грудня, щоб оцінити ситуацію в міру наближення другої річниці російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Делегацію очолив Седрік Перрен і до її складу увійшли сенатори Олів'є Сіголотті, Ронан Ле Гльо і Жан-Марк Вайсуз-Фор.

З ким зустрілися сенатори

Делегація змогла поговорити, зокрема, зі спікером Верховної ради України Русланом Стефанчуком, міністром оборони Рустемом Умеровим, заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою.

Також було проведено зустріч із керівником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, що дало точну інформацію про розвиток фронту і перспективи на найближчі місяці.

Потрібно терміново збільшити постачання зброї для України

Делегація також провела зустрічі з профільними комітетами польського парламенту і радником президента Анджея Дуди з безпеки. Сенатори впевнилися, що необхідно терміново збільшити поставки в Україну вирішальних у цій війні боєприпасів і техніки. Йдеться про безпілотники, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби.

На думку Седріка Перрена, Україна бореться з неймовірною сміливістю та енергією.

"Давайте ніколи не забуватимемо, що, б'ючись за свою землю, українці також борються за безпеку всієї Європи, яка була б серйозно і надовго скомпрометована в разі перемоги Росією", - сказав він.

Сенатори впевнені, що необхідно домогтися більшого, зокрема, у сфері поставок боєприпасів і промислового співробітництва між нашими двома країнами.

Позиція Франції щодо війни в Україні

З моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.

Нещодавно повідомлялось, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Місяць тому уряд Франції заявив про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.