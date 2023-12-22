Французские сенаторы призвали срочно увеличить поставки дронов и артиллерии для ВСУ
Французские сенаторы посетили Украину и призвали увеличить поставки ВСУ беспилотников, артиллерии и другой необходимой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сената Франции.
"Делегация сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам посетила Польшу и Украину с 18 по 22 декабря, чтобы оценить ситуацию по мере приближения второй годовщины российской агрессии", - говорится в сообщении.
Делегацию возглавил Седрик Перрен и в ее состав вошли сенаторы Оливье Сиголотти, Ронан Ле Гльо и Жан-Марк Вайсуз-Фор.
С кем встретились сенаторы
Делегация смогла поговорить, в частности, со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой.
Также была проведена встреча с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, что дало точную информацию о развитии фронта и перспективах на ближайшие месяцы.
Нужно срочно увеличить поставки оружия для Украины
Делегация также провела встречи с профильными комитетами польского парламента и советником президента Анджея Дуды по безопасности. Сенаторы убедились, что необходимо срочно увеличить поставки в Украину решающих в этой войне боеприпасов и техники. Речь идет о беспилотниках, артиллерии, средствах радиоэлектронной борьбы.
По мнению Седрика Перрена, Украина борется с невероятной смелостью и энергией.
"Давайте никогда не будем забывать, что, сражаясь за свою землю, украинцы также борются за безопасность всей Европы, которая была бы серьезно и надолго скомпрометирована в случае победы Россией", - сказал он.
Сенаторы уверены, что необходимо добиться большего, в частности, в сфере поставок боеприпасов и промышленного сотрудничества между нашими двумя странами.
Позиция Франции по поводу войны в Украине
С момента широкомасштабного вторжения РФ в Украину, Франция является одной из европейских стран, которая оказывает активную финансовую и военную поддержку нашей стране.
Недавно сообщалось, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году прибудут во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.
Месяц назад правительство Франции заявило о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.
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