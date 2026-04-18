Французькі миротворці потрапили під обстріл у Лівані, є загиблий

Салам засудив напад на французький контингент Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) та доручив провести негайне розслідування для встановлення і затримання винних.

"Я рішуче засуджую агресію проти членів французького контингенту", - наголосив він.

Як пише BFMTV, речник UNIFIL підтвердив, що інцидент стався вранці в районі Гандурії на півдні країни, і уточнив, що розслідування вже розпочато.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що внаслідок нападу загинув старший сержант Флоріан Монторіо. Ще троє військових отримали поранення та були евакуйовані.

"Сьогодні вранці на півдні Лівану під час нападу на миротворчі сили ЮНФІЛ загинув старший сержант Флоріан Монторіо з 17-го парашутно-інженерного полку з Монтобана", - написав він на Х.

За його словами, Франція вимагає від ліванської влади негайно затримати винних. Він також зазначив, що відповідальність за напад, ймовірно, лежить на угрупованні "Хезболла".

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен уточнила, що військовий потрапив у засідку озброєної групи під час виконання завдання з розчищення маршруту до позицій UNIFIL. За її словами, його було вражено вогнем зі стрілецької зброї.

Вона додала, що Монторіо прослужив у французькій армії 18 років.