Французькі Mirage 2000 вперше взяли участь у відбитті атаки РФ на Україну

Як зазначили військові, повітряну атаку ворога відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.

"Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", - йдеться у повідомленні.

В ніч на 7 березня росіяни випустили по Україні 67 ракет різних типів (крилаті Х-101/Х-55см, "Калібри", балістичні, зенітні С-300, керовані авіаційні Х-59/69), а також 194 дрони.

Сили ППО знищили 100 дронів і 34 ракети. Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) не досягли своїх цілей. Також 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Під ударом ворога була газова та енергетична інфраструктура. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.