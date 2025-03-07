Французские Mirage 2000 впервые приняли участие в отражении атаки РФ на Украину

Как отметили военные, воздушную атаку врага отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

"Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", - говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта россияне выпустили по Украине 67 ракет различных типов (крылатые Х-101/Х-55см, "Калибры", баллистические, зенитные С-300, управляемые авиационные Х-59/69), а также 194 дрона.

Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты. Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) не достигли своих целей. Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Под ударом врага была газовая и энергетическая инфраструктура. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.