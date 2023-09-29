Французькі компанії-виробники зброї підписали близько 20 контрактів в Україні

Під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Франції .

На порядку денному під час візиту до столиці України французького міністра 28 вересня було закріплення допомоги Парижа "в часі" з урахуванням ймовірності того, що повномасштабна військова агресія РФ може затягтися. Сам він наполягав на необхідності "терпіння", що має продемонструвати Франція у своїй підтримці України.

"Ми збираємося перейти від логіки продажів, що ґрунтуються на наших запасах, до логіки промислового партнерства", - сказав він.

Глава Міноборони Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Лекорню супроводжували у поїздці французькі оборонні промисловці та парламентарі.

Представники близько двадцяти компаній, які займаються виробництвом військової техніки (бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібербезпеки та розмінування) підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри або меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловцями.

У Міноборони Франції зазначили, що це "свідчить про мобілізацію французьких промислових ноу-хау на підтримку Києва".

Ця поїздка стала частиною першого Форуму оборонної промисловості, організованого Україною цієї п'ятниці.

Допомога з озброєнням Україні від Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.

А 28 вересня під час візиту Лекорню до Києва з ним зустрівся і Зеленський. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

Як заявив Лекорню того ж дня, Франція та Україна розглядають можливості "спільно виробляти та купувати" озброєння.