ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ

Новость на русском →
Четвер 29 вересня 2022 18:59
Французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ Фото: Французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ (byri net)
Автор: Дмитро Браславський

Французька компанія TotalEnergies заявила, що у неї "немає майбутнього з Росією". Вона буде посилювати кроки до розриву зв'язків із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Компанія збільшить свої чисті інвестиції в нафту, газ і відновлювані джерела енергії протягом наступних трьох років у рамках плану зростання, який виключає бізнес-інтереси в Росії", - заявив директор компанії Патрік Пуйанне.

Директор заявив, що за оновленою стратегією, у компанії "немає майбутнього з Росією".

Проте за попередніми данними, Total все ще має кілька холдингів у Росії та експортує скраплений газ до Європи. В компанії заявили, що зупинять усі нові російські інвестиції та поступово припинить закупівлі нафти в країні цього року.

"Total все ще отримує дивіденди від 19-відсоткової частки російського виробника газу "Новатек" і 20-відсоткового пакету акцій "Ямал СПГ", сибірського СПГ-проєкту", - заявив Пуйанне.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Total Energies за роботу в Росії.

Також, TotalEnergies анонсувала продад частку у спільній з росіянами компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана