Французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ

Французька компанія TotalEnergies заявила, що у неї "немає майбутнього з Росією". Вона буде посилювати кроки до розриву зв'язків із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Компанія збільшить свої чисті інвестиції в нафту, газ і відновлювані джерела енергії протягом наступних трьох років у рамках плану зростання, який виключає бізнес-інтереси в Росії", - заявив директор компанії Патрік Пуйанне.

Директор заявив, що за оновленою стратегією, у компанії "немає майбутнього з Росією".

Проте за попередніми данними, Total все ще має кілька холдингів у Росії та експортує скраплений газ до Європи. В компанії заявили, що зупинять усі нові російські інвестиції та поступово припинить закупівлі нафти в країні цього року.

"Total все ще отримує дивіденди від 19-відсоткової частки російського виробника газу "Новатек" і 20-відсоткового пакету акцій "Ямал СПГ", сибірського СПГ-проєкту", - заявив Пуйанне.