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Французька TotalEnergies може отримати дивіденди від російської "Новатек"

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Четвер 27 квітня 2023 17:56
Французька TotalEnergies може отримати дивіденди від російської "Новатек" Фото: TotalEnergies (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Енергетична та нафтова компанія TotalEnergies може дивіденди від російської газової компанії "Новатек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора французької компанії Патріка Пуянне, яку приводить Reuters.

За його словами, у компанії бачили про ухвалене рішення щодо виплати дивідендів. Теоретично їх можна одержати, проте гендиректор деталей не розкрив. Попередньо, компанія має 19,4% акцій російської "Новатек".

Акціонери "Новатека" цього тижня затвердили загальну виплату дивідендів за 2022 рік у розмірі 1,29 долара на акцію. Таким чином TotalEnergies може отримати 250 млн доларів дивідендів, проте точної суми ніхто не знає.

Компанія на відміну від конкурентів BP і Shell, зберегла частину своїх інвестицій у Росії. Проте наприкінці минулого року списала свою частку в "Новатек" на 4,1 мільярда доларів і відкликала свою частку.

В результаті холдинг був деконсолідований з рахунків французької фірми, хоча TotalEnergies заявляє, що не може продати частку у "Новатек". У своїй звітності за 2022 рік TotalEnergies повідомила, що грошовий потік від її операцій у Росії, включаючи міноритарні пакети в проектах зі зрідження природного газу "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ", склав 1,48 мільярда доларів, а капітал, задіяний у країні, склав 2,87 мільярда доларів.

Reuters пише, що TotalEnergies отримала близько 450 мільйонів доларів у вигляді піврічних дивідендів від "Новатека" у другому кварталі минулого року.

Раніше газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачаннях газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками в Україні через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне спробував виправдати роботу компанії на території Росії.

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