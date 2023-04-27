Французская TotalEnergies может получить дивиденды от российской "Новатек"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора французской компании Патрика Пуянне, которое приводит Reuters.

По его словам, в компании видели о принятом решении по выплате дивидентов. Теоретически их можно получить, однако гендиректор деталей не раскрыл. Предварительно компания имеет 19,4% акций российской "Новатек".

Акционеры "Новатека" на этой неделе утвердили общую выплату дивидендов за 2022 год в размере 1,29 доллара на акцию. Таким образом, TotalEnergies может получить 250 млн долларов дивидендов, однако точной суммы никто не знает.

Компания в отличие от конкурентов BP и Shell сохранила часть своих инвестиций в России. Однако в конце прошлого года списала свою долю в "Новатек" на 4,1 миллиарда долларов и отозвала свою долю.

В результате холдинг был деконсолидирован со счетов французской фирмы, хотя TotalEnergies заявляет, что не может продать долю в "Новатеке". В своей отчетности за 2022 год TotalEnergies сообщила, что денежный поток от ее операций в России, включая миноритарные пакеты в проектах по сжижению природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" составил 1,48 миллиарда долларов, а капитал, задействованный в стране , составил 2,87 миллиарда долларов

Reuters пишет, что TotalEnergies получила около 450 миллионов долларов в виде полугодовых дивидендов от "Новатека" во втором квартале прошлого года.