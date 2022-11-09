Глава французької Total спробував виправдати роботу компанії у Росії

Решта світу, а саме країни Азії та Африки, не поділяє точку зору західного світу на конфлікт між Росією та Україною, заявив Патрік Пуянне, генеральний директор TotalEnergies, яка не стала відмовлятися від своїх російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Бачення, яке ми маємо щодо цього конфлікту в західному таборі, в жодному разі не поділяється переважною більшістю решти світу", - сказав він на парламентських слуханнях у Франції.

Захищаючи присутність компанії в Росії, Пуянне заявив, що метою є постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи. "Наша єдина мотивація - доставити ЗПГ до Європи", - сказав він.

Минулого місяця TotalEnergies заявила, що за перші дев'ять місяців року отримала близько 748 мільйонів доларів у вигляді дивідендів від своїх російських активів.

На відміну від лондонських конкурентів BP і Shell, TotalEnergies зберегла інвестиції в Росії, у тому числі міноритарні частки у виробнику газу "Новатек" та проектах з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) "Ямал ЗПГ" та "Арктик ЗПГ 2".