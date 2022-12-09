Французька Total зафіксувала збиток у 3,7 млрд доларів від російських активів

На відміну від лондонських конкурентів BP та Shell, TotalEnergies зберегла кілька інвестицій у Росії після того, як Москва вторглася в Україну, і зіткнулася з критикою за це.

Серед її російських інвестицій - 19,4% акцій виробника газу "Новатэк" та міноритарні пакети в проектах зі зрідження природного газу "Ямал ЗПГ" та "Арктик ЗПГ".

"Зважаючи на європейські санкції, що діють з початку війни, два директори, які представляють TotalEnergies у раді директорів "Новатэк", змушені утримуватися від голосування на засіданнях ради директорів цієї компанії, зокрема з фінансових питань. У цих обставинах рада директорів TotalEnergies прийняла рішення про негайний висновок представників компанії зі складу правління ПАО "Новатэк", - йдеться у повідомленні компанії.

Компанія також заявила, що "більше не враховуватиме власний капітал своєї 19,4%-ної частки в "Новатэк", що, у свою чергу, призведе до того, що TotalEnergies зафіксує знецінення у розмірі близько 3,7 млрд доларів у четвертому кварталі.

Завдяки останньому рішенню TotalEnergies зафіксувала цього року знецінення своїх активів у Росії на суму 14,4 млрд доларів, що все ж таки менше, ніж списала в березні конкуруюча BP - 25,5 млрд доларів.

У своїй заяві TotalEnergies зазначила, що не може продати частку "Новатэк", "враховуючи чинні угоди акціонерів, оскільки TotalEnergies заборонено продавати будь-які активи одному з основних акціонерів "Новатэк", який перебуває під санкціями".

Нафтовий гігант, який ще у вересні заявив, що отримувати дивіденди від своїх російських активів стає все "складніше", не сказав, чому він вирішив зробити списання саме зараз.

При цьому компанія отримувала дивіденди від "Новатек" у 2022 році.