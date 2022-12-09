Французская Total зафиксировала убыток в 3,7 млрд долларов от российских активов

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил, что выводит двух своих членов из совета директоров "Новатэка" и понесет убытки в размере 3,7 млрд долларов в своей отчетности за четвертый квартал из-за списания свою долю в российской компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies сохранила несколько инвестиций в России после того, как Москва вторглась в Украину, и столкнулась с критикой за это.
Среди ее российских инвестиций - 19,4% акций производителя газа "Новатэк" и миноритарные пакеты в проектах по сжижению природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".
"Ввиду действующих с начала войны европейских санкций, два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров "Новатэка", вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров этой компании, в частности по финансовым вопросам. В этих обстоятельствах совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава правления ПАО "Новатэк", - говорится в сообщении компании.
Компания также заявила, что "больше не будет учитывать собственный капитал своей 19,4%-ной доли в "Новатэке", что, в свою очередь, приведет к тому, что TotalEnergies зафиксирует обесценение в размере около 3,7 млрд долларов в четвертом квартале.
Благодаря последнему решению TotalEnergies зафиксировала в этом году обесценивание своих активов в России на сумму 14,4 млрд долларов, что все же меньше, чем списала в марте конкурирующая BP - 25,5 млрд долларов.
В своем заявлении TotalEnergies отметила, что не может продать долю "Новатэка", "учитывая действующие соглашения акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "Новатэка", который находится под санкциями".
Нефтяной гигант, еще в сентябре заявивший, что получать дивиденды от своих российских активов становится все "сложнее", не сказал, почему он решил произвести списание именно сейчас.
При этом компания получала дивиденды от "Новатэк" в 2022 году.
Ранее газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".
Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне попытался оправдать работу компании на территории России.
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