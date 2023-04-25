Французька компанія Pernod Ricard продовжує експортувати до РФ елітний алкоголь, - Guardian

Йдеться про джин Beefeater і віскі Jameson. Нещодавно французький власник вина та спиртних напоїв відновив продаж культового британського бренду до Росії.

Pernod Ricard припинила експорт горілки Absolute до Росії у квітні 2023 року. Однак вони стверджують, що фірма не припинила продаж інших своїх брендів до Росії.

Британський директор проекту "Солідарність з Україною" Нік Мартлью сказав, що суспільство закликатиме бойкотувати джин Beefeater доти, доки Pernod-Ricard не перестане відправляти свою продукцію до РФ.

"Ми закликаємо до бойкоту Beefeater та інших їхніх брендів на знак солідарності з хоробрими українцями, які ризикують своїм життям, щоб відбитися від російських загарбників. Компанія намагається повернути цей культовий британський бренд на полиці до Росії і тим самим підтримує жорстоку війну проти України", - додав Мартлью.