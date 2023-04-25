Французская компания Pernod Ricard продолжает экспортировать в РФ элитный алкоголь, - Guardian

С сентября французская компания Pernod Ricard экспортирует в Россию спиртные напитки на сумму в десятки миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Речь идет о джине Beefeater и виски Jameson. Недавно французский владелец вина и спиртных напитков возобновил продажу культового британского бренда в Россию.
Pernod Ricard прекратила экспорт водки Absolute в Россию в апреле 2023 года. Однако они утверждают, что фирма не прекратила продажу других своих брендов в Россию.
Британский директор проекта "Солидарность с Украиной" Ник Мартлью сказал, что общество будет призывать бойкотировать джин Beefeater до тех пор, пока Pernod-Ricard не перестанет отправлять свою продукцию в РФ.
"Мы призываем к бойкоту Beefeater и другим их брендам в знак солидарности с храбрыми украинцами, рискующими своей жизнью, чтобы отбиться от российских захватчиков. Компания пытается вернуть этот культовый британский бренд на полки в Россию и тем самым поддерживает жестокую войну против Украины", - добавил Мартлью.
Напомним, что производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поставок.
Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции. Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".
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