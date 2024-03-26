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Французька компанія Delair поставить Україні 400 розвідувальних дронів

Архівне фото: Французька компанія Delair поставить Україні 400 розвідувальних дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Французька компанія Delair передасть Україні 400 розвідувальних дронів. Контракт на їх виробництво вже укладено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання L'Usine Nouvelle.

Зазначається, що один із дронів називається DT26. Розмах його крила 3,3 метра, а маса 16 кг. Інший дрон - UX11. Його розмах крила становить 1,1 метра, а важить лише 1,5 кг.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", - зазначив гендиректор Delair Бастьєн Манчіні. 

Фото: Дрони (delair.aero)

Щодо потужностей компанії повідомляється також, що дрони UX11 виготовляються "сотнями на рік". Однак про конкретні терміни поставок дронів в Україну не повідомляється.

Військова допомога Україні

Низка країн Заходу на регулярній основі надає військову підтримку Україні. Днями стало відомо, що Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони і протиповітряна оборона.

Учора Ісландія вирішила підтримати ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для української армії. Країна виділить на це близько 2 млн євро.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

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