RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Французская компания Delair поставит Украине 400 разведывательных дронов

Архивное фото: Французская компания Delair поставит Украине 400 разведывательных дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская компания Delair передаст Украине 400 разведывательных дронов. Контракт на их производство уже заключен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание L'Usine Nouvelle.

Отмечается, что один из дронов называется DT26. Размах его крыла 3,3 метра, а масса 16 кг. Другой дрон - UX11. Его размах крыла составляет 1,1 метра, а весит всего 1,5 кг.

"Это устройства, разработанные для гражданского сектора, но сейчас они сотнями используются на украинском поле боя. За год мы утроили темпы производства DT26", - отметил гендиректор Delair Бастьен Манчини. 

Фото: Дроны (delair.aero)

Относительно мощностей компании сообщается также, что дроны UX11 изготавливаются "сотнями в год". Однако о конкретных сроках поставок дронов в Украину не сообщается.

Военная помощь Украине

Ряд стран Запада на регулярной основе оказывает военную поддержку Украине. На днях стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.

Вчера Исландия решила поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для украинской армии. Страна выделит на это около 2 млн евро.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал, что украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна в Украине