У Франції змінили главу МЗС

У Франції сьогодні, 11 січня, оновили склад уряду Габріеля Аттала. Зміни торкнулися, зокрема, міністерства закордонних справ, яке тепер очолив Стефан Сежурне замість Катрін Колонни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, та видання Le Figaro.
Глава європейської дипломатії привітав новопризначеного французького міністра, та висловив вдячність вже колишній очільниці зовнішньодипломатичного відомства країни.
"Щиро вітаю Стефана Сежурне з його призначенням міністром закордонних справ. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи для сильного ЄС у світі. Гаряче дякую Катрін Колонні за нашу багату та цінну співпрацю", - йдеться у його заяві.
38-річний Сежурне є генсекретарем партії президента Емманюеля Макрона "Відродження", також він був його радником під час президентської кампанії.
На початку політичної кар'єри був членом Соціалістичної партії, де підтримував Домініка Стросс-Кана. У 2019 році керував кампанією з виборів до Європейського парламенту, став євродепутатом (у Європарламенті очолював групу Renew Europe).
Сьогодні генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер оголосив склад Кабміну в уряді Аттала, призначеного прем'єр-міністром 9 січня після відставки з цієї посади Елізабет Борн. Більшість ключових урядовців зберегли свої міністерські портфелі.
Нагадаємо, 8 січня Елізабет Борн подала французькому президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. До призначення нового уряду колишній прем'єр та її команда займатимуться повсякденними справами.
Вже наступного дня Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала новим прем'єр-міністром країни.
До слова, він став вже четвертим главою уряду Франції з 2017 року за президентства Макрона.
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