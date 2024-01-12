У Франції змінили главу МЗС

Глава європейської дипломатії привітав новопризначеного французького міністра, та висловив вдячність вже колишній очільниці зовнішньодипломатичного відомства країни.

"Щиро вітаю Стефана Сежурне з його призначенням міністром закордонних справ. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи для сильного ЄС у світі. Гаряче дякую Катрін Колонні за нашу багату та цінну співпрацю", - йдеться у його заяві.

Що відомо про нового міністра

38-річний Сежурне є генсекретарем партії президента Емманюеля Макрона "Відродження", також він був його радником під час президентської кампанії.

На початку політичної кар'єри був членом Соціалістичної партії, де підтримував Домініка Стросс-Кана. У 2019 році керував кампанією з виборів до Європейського парламенту, став євродепутатом (у Європарламенті очолював групу Renew Europe).

Оновлений склад уряду Франції

Сьогодні генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер оголосив склад Кабміну в уряді Аттала, призначеного прем'єр-міністром 9 січня після відставки з цієї посади Елізабет Борн. Більшість ключових урядовців зберегли свої міністерські портфелі.

Міністр збройних сил - Себастьєн Лекорню,

Міністр закордонних справ - Стефан Сежурне,

Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету - Бруно Ле Мер,

Міністр внутрішніх справ - Жеральд Дарманен,

Міністр праці, охорони здоров'я та солідарності - Катрін Вотрен,

Міністр національної освіти, молоді, спорту та Олімпійських і Паралімпійських ігор - Амелі Удеа-Кастера,

Міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету - Марк Фено,

Міністр культури - Рачіда Даті,

Міністр юстиції - Ерік Дюпон-Моретті,

Міністр екологічного переходу - Крістоф Бешу,

Міністр вищої освіти та досліджень - Сільві Ретайло,

Міністр-делегат з питань демократичного оновлення та речник уряду - Пріска Тевено,

Міністр-делегат, відповідальний за відносини з парламентом - Марі Лебек,

Міністр з питань рівності між жінками та чоловіками та боротьби з дискримінацією - Аврора Берже.

Зміна прем'єра у Франції

Нагадаємо, 8 січня Елізабет Борн подала французькому президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. До призначення нового уряду колишній прем'єр та її команда займатимуться повсякденними справами.

Вже наступного дня Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала новим прем'єр-міністром країни.

До слова, він став вже четвертим главою уряду Франції з 2017 року за президентства Макрона.