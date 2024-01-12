Во Франции сменили главу МИД

Во Франции сегодня, 11 января, обновили состав правительства Габриэля Аттала. Изменения затронули, в частности, министерство иностранных дел, которое теперь возглавил Стефан Сежурне вместо Катрин Колонны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и издание Le Figaro.
Глава европейской дипломатии поздравил новоназначенного французского министра, и выразил благодарность уже бывшей главе внешнедипломатического ведомства страны.
"Искренне поздравляю Стефана Сежурне с его назначением министром иностранных дел. Я с нетерпением жду совместной работы для сильного ЕС в мире. Горячее спасибо Катрин Колонне за наше богатое и ценное сотрудничество", - говорится в его заявлении.
38-летний Сежурне является генсекретарем партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение", также он был его советником во время президентской кампании.
В начале политической карьеры был членом Социалистической партии, где поддерживал Доминика Стросс-Кана. В 2019 году руководил кампанией по выборам в Европейский парламент, стал евродепутатом (в Европарламенте возглавлял группу Renew Europe).
Сегодня генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил состав Кабмина в правительстве Аттала, назначенного премьер-министром 9 января после отставки с этого поста Элизабет Борн. Большинство ключевых чиновников сохранили свои министерские портфели.
Напомним, 8 января Элизабет Борн подала французскому президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке. До назначения нового правительства бывший премьер и его команда будут заниматься повседневными делами.
Уже на следующий день Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Аттала новым премьер-министром страны.
К слову, он стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.
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