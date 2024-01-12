Во Франции сменили главу МИД

Глава европейской дипломатии поздравил новоназначенного французского министра, и выразил благодарность уже бывшей главе внешнедипломатического ведомства страны.

"Искренне поздравляю Стефана Сежурне с его назначением министром иностранных дел. Я с нетерпением жду совместной работы для сильного ЕС в мире. Горячее спасибо Катрин Колонне за наше богатое и ценное сотрудничество", - говорится в его заявлении.

Что известно о новом министре

38-летний Сежурне является генсекретарем партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение", также он был его советником во время президентской кампании.

В начале политической карьеры был членом Социалистической партии, где поддерживал Доминика Стросс-Кана. В 2019 году руководил кампанией по выборам в Европейский парламент, стал евродепутатом (в Европарламенте возглавлял группу Renew Europe).

Обновленный состав правительства Франции

Сегодня генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил состав Кабмина в правительстве Аттала, назначенного премьер-министром 9 января после отставки с этого поста Элизабет Борн. Большинство ключевых чиновников сохранили свои министерские портфели.

Министр вооруженных сил - Себастьен Лекорню,

Министр иностранных дел – Стефан Сежурне,

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета - Бруно Ле Мер,

Министр внутренних дел – Жеральд Дарманен,

Министр труда, здравоохранения и солидарности - Катрин Уотрен,

Министр национального образования, молодежи, спорта и Олимпийских и Паралимпийских игр - Амели Удеа-Кастера,

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета – Марк Фено,

Министр культуры - Рачида Дати,

Министр юстиции – Эрик Дюпон-Моретти,

Министр экологического перехода - Кристоф Бешу,

Министр высшего образования и исследований - Сильви Ретайло,

Министр-делегат по вопросам демократического обновления и представитель правительства - Приска Тевено,

Министр-делегат, ответственный за отношения с парламентом - Мари Лебек,

Министр по равенству между женщинами и мужчинами и борьбе с дискриминацией - Аврора Берже.

Смена премьера во Франции

Напомним, 8 января Элизабет Борн подала французскому президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке. До назначения нового правительства бывший премьер и его команда будут заниматься повседневными делами.

Уже на следующий день Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Аттала новым премьер-министром страны.

К слову, он стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.