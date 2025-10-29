UA

У Франції заявили про "значний прорив" у розслідуванні пограбування Лувру

Фото: двоє підозрюваних у пограбуванні Лувру вже частково визнали вину (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Двоє чоловіків, яких затримали минулого тижня за підозрою у причетності до пограбування Лувру, частково визнали свою провину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прокурорка Парижа Лора Беккуа, яку цитує Le Figaro.

За її словами, затриманих перед оголошенням звинувачення допитує суддя, при цьому "вони частково визнали свою участь" у пограбуванні.

Перший, 34-річний громадянин Алжиру, під час допиту заявив, що працював кур'єром. У його справі зазначені порушення правил дорожнього руху та судимості за крадіжки.

Другий, 39-річний парижанин, нелегально працював таксистом і кур'єром, а також раніше скоював крадіжки з обтяжуючими обставинами.

Обох підозрюваних встановили завдяки слідам ДНК, знайденим на скутері одного з них та на предметах, виявлених поліцією після втечі злочинців.

Крім того, Беккуа повідомила, що ювелірні вироби, які викрали під час пограбування Лувру, досі не знайдені.

"Ми не виключаємо можливості існування групи, що налічує значно більше, ніж чотири особи. На даному етапі немає підстав стверджувати, що злочинці мали спільників у музеї", - зазначила вона.

За словами прокурорки, з початку розслідування було взято понад 150 зразків ДНК, відбитків пальців та інших доказів. На місці крадіжки та під час обшуків було опечатано 189 предметів.

Пограбування Лувру

Нагадаємо, 19 жовтня у Франції пограбували Лувр - головний музей країни. Було викрадено вісім унікальних експонатів загальною вартістю близько 102 млн доларів.

Зловмисники винесли з Галереї Аполлона, де зберігаються ювелірні цінності часів Наполеона, коштовності просто під час години відвідування. Після цього вони втекли на мотоциклах.

Зазначимо, 22 жовтня музей відновив роботу після пограбування, збитки від якого оцінили у 88 млн євро.

