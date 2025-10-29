Во Франции заявили о "значительном прорыве" в расследовании ограбления Лувра

По ее словам, задержанных перед оглашением обвинения допрашивает судья, при этом "они частично признали свое участие" в ограблении.

Первый, 34-летний гражданин Алжира, во время допроса заявил, что работал курьером. В его деле указаны нарушения правил дорожного движения и судимости за кражи.

Второй, 39-летний парижанин, нелегально работал таксистом и курьером, а также ранее совершал кражи с отягчающими обстоятельствами.

Обоих подозреваемых установили благодаря следам ДНК, найденным на скутере одного из них и на предметах, обнаруженных полицией после побега преступников.

Кроме того, Беккуа сообщила, что ювелирные изделия, которые похитили во время ограбления Лувра, до сих пор не найдены.

"Мы не исключаем возможности существования группы, насчитывающей значительно больше, чем четыре человека. На данном этапе нет оснований утверждать, что преступники имели сообщников в музее", - отметила она.

По словам прокурора, с начала расследования было взято более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других доказательств. На месте кражи и во время обысков было опечатано 189 предметов.