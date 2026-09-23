У Франції закликали ЄС збільшити інвестиції в оборону та спростити бюрократію

За його словами, під час майбутніх переговорів щодо бюджету ЄС центральними сферами стануть інтеграція єдиного ринку, "зелений" перехід, а також інвестиції в космос, ШІ та оборонну промисловість. Проте для ефективного розвитку європейська система має позбутися надмірної складності.

"Нам потрібно спростити наші правила, оскільки наша система досі є надто складною та надто бюрократичною. І минулого року ми розпочали масштабну роботу зі спрощення, продовжуючи роботу, розпочату у звітах Драгі та Летти", - наголосив Аддад.

Захист від економічного тиску США та Китаю

Французький урядовець підкреслив, що Європа тривалий час була наївною, поки США захищали власного виробника та застосовували положення "Купуй американське". Тепер на тлі зростаючого тиску з боку Вашингтона та Пекіна у Євросоюзі відбувається справжнє "стратегічне пробудження".

Як приклад зміщення економічного балансу міністр навів Німеччину, яка раніше активно експортувала товари до Китаю, а останні два роки має торговельний дефіцит. Через це ЄС вимушений посилювати інструменти для захисту своїх компаній від недобросовісної конкуренції.

Оборона та підтримка України

Окрему увагу Аддад приділив безпеці та баченню президента Еммануеля Макрона Європи як потуги, здатної захищати власні інтереси. Він відзначив, що за останні роки країни блоку вже суттєво збільшили видатки на оборону.

"Останні півтора року вся підтримка України надходить від європейців, а не від США. Тож ми дійсно посилили допомогу Україні, і нам потрібно продовжувати це робити. Але це справді великі зусилля з точки зору безпеки та стратегічної автономії європейців", - заявив урядовець.

Також Аддад підкреслив, що зараз перед європейськими країнами стоїть завдання активно інвестувати в інновації та зміцнювати здатність захищати себе на всіх рівнях.