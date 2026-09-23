У Макрона зробили прогноз щодо допомоги Україні після його відходу

Підтримка України з боку Франції триватиме і після завершення каденції президента країни Еммануеля Макрона.

Такий прогноз в інтерв'ю РБК-Україна озвучив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад.

На його переконання, переважна більшість французів справді підтримує Україну.

Аддад звернув увагу на те, що це від самого початку підтверджують усі опитування.

Ба більше, є чимало прикладів партнерства української влади з французькими місцевими органами влади - муніципалітетами та регіонами, які представляють різні політичні партії.

"Це мене дуже вразило. Скажу відверто: протягом останніх чотирьох з половиною років французи цікавилися тим, що відбувається в Україні. Вони дивляться це по телебаченню, читають про це, висловлюють підтримку; вони навіть, якщо чесно, іноді просять нас робити більше", - наголосив Аддад.

За його словами, схожа ситуація досі зберігається і в інших країнах Європи.

"Гадаю, у переважній більшості країн Європи ситуація така сама, тому я впевнений, що ця дружба з Україною та підтримка України триватимуть і надалі", - переконаний Аддад.