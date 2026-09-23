Во Франции призвали ЕС увеличить инвестиции в оборону и упростить бюрократию

По его словам, в ходе предстоящих переговоров по бюджету ЕС центральными сферами станут интеграция единого рынка, "зеленый" переход, а также инвестиции в космос, ИИ и оборонную промышленность. Однако для эффективного развития европейская система должна избавиться от чрезмерной сложности.

"Нам нужно упростить наши правила, поскольку наша система до сих пор слишком сложная и слишком бюрократическая. И в прошлом году мы начали масштабную работу по упрощению, продолжая работу, начатую в отчетах Драги и Летты", - подчеркнул Аддад.

Защита от экономического давления США и Китая

Французский чиновник подчеркнул, что Европа долгое время была наивной, пока США защищали собственного производителя и применяли положение "Покупай американское". Теперь на фоне растущего давления со стороны Вашингтона и Пекина в Евросоюзе происходит настоящее "стратегическое пробуждение".

В качестве примера смещения экономического баланса министр привел Германию, которая ранее активно экспортировала товары в Китай, а последние два года имеет торговый дефицит. Поэтому ЕС вынужден усиливать инструменты для защиты своих компаний от недобросовестной конкуренции.

Оборона и поддержка Украины

Отдельное внимание Аддад уделил безопасности и видению президента Эммануэля Макрона Европы как силы, способной защищать собственные интересы. Он отметил, что за последние годы страны блока уже существенно увеличили расходы на оборону.

"Последние полтора года вся поддержка Украины поступает от европейцев, а не от США. Так что мы действительно усилили помощь Украине, и нам нужно продолжать это делать. Но это действительно большие усилия с точки зрения безопасности и стратегической автономии европейцев", - заявил чиновник.

Аддад подчеркнул, что сейчас перед европейскими странами стоит задача активно инвестировать в инновации и укреплять способность защищать себя на всех уровнях.