У Франції заарештували віллу колишньої дружини Путіна, - ЗМІ

У Франції в грудні 2023 року правоохоронці заарештували віллу "Рівері", яка пов’язана з колишньою дружиною російського диктатора Володимира Путіна - Людмилою Очеретною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Challenges .

За інформацією джерел видання, вілла належала росіянину Артуру Очеретному - нинішньому чоловіку колишньої дружини Путіна.

Вілла розташована в Англеті, недалеко від Біарріца. Зазначається, що раніше паризьська прокуратура вже проводила там обшуки.

Фото: вілла "Рівері" (AFP/GAIZKA IROZ)

Окрім вілли Очеретного, "під прицілом" також перебуває нерухомість кількох наближених до Кремля олігархів, таких як Геннадій Тимченко, брати Ротенберги та бізнесмен Сергій Тоні.

Що відомо про віллу "Рівері"

Віллу "Рівері" побудували у 1930 році. Спочатку її назвали вілла "Сюзанна" на честь вдови лондонського банкіра, яка була її спонсором.

За даними OCCRP (проект звітності про організовану злочинність і корупцію), нерухомість площею 5 000 квадратних метрів було придбано за 5,4 млн євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.