Во Франции арестовали виллу бывшей жены Путина, - СМИ
Во Франции в декабре 2023 года правоохранители арестовали виллу "Ривери", которая связана с бывшей женой российского диктатора Владимира Путина - Людмилой Очеретной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Challenges.
По информации источников издания, вилла принадлежала россиянину Артуру Очеретному - нынешнему мужу бывшей жены Путина.
Вилла расположена в Англете, недалеко от Биаррицы. Отмечается, что ранее парижская прокуратура уже проводила там обыски.
Фото: вилла "Ривери" (AFP/GAIZKA IROZ)
Кроме виллы Очеретного "под прицелом" также находится недвижимость нескольких близких к Кремлю олигархов, таких как Геннадий Тимченко, братья Ротенберги и бизнесмен Сергей Тони.
Что известно о вилле "Ривери"
Виллу "Ривери" построили в 1930 году. Сначала ее назвали вилла "Сюзанна" в честь вдовы лондонского банкира, которая была ее спонсором.
По данным OCCRP (проект отчетности об организованной преступности и коррупции), недвижимость площадью 5 000 квадратных метров была приобретена за 5,4 млн евро Артуром Очеретным в декабре 2013 года.
Напомним, в прошлом году мы сообщали, что бывшая жена диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная обогатилась на войне РФ против Украины, которая, со своей стороны, повлияла на закредитованность простых россиян.
Также ранее сообщалось, что Очеретная начала срочно продавать квартиры в элитном жилом комплексе в испанской Марбелье.
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