У Франції вважають, що Китай може "змінити правила гри" у війні РФ проти України

У Франції вважають, що, з огляду на тісні зв’язки з Росією, Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може "змінити правила гри" у війні в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це на умовах анонімності розповів високопосадовець Єлисейського палацу.
"Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на Землі - можливо, єдиною країною у світі, - яка може вплинути на конфлікт, причому для обох сторін", - заявило джерело.
За його словами, майбутній візит Макрона до Китаю стане вирішальною можливістю для Франції та Китаю відновити зв'язок на найвищому рівні після трьох років ізоляції Китаю через пандемію COVID-19.
Високопосадовець додав, що заплановані зустрічі президента Франції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном мають на меті "знайти простір, щоб ми могли спробувати ініціативи, корисні для українського народу, а потім знайти спосіб визначити рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі".
Крім того, Макрон та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушать питання співпраці між ЄС і Китаєм.
Нагадаємо, на початку квітня президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.
Також раніше ми писали, що за словами Урсули фон дер Ляєн, відносини Китаю з Європейським союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України. Пекін повинен відіграти роль у досягненні справедливого миру.
Також президент Єврокомісії зазначила, що Китай хоче встановити новий світовий лад на свою користь.
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