У Франції внаслідок авіакатастрофи з двома винищувачами загинули пілоти

Вчора у Франції сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Сьогодні стало відомо, що внаслідок падіння винищувачів загинули двоє пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

"Ми із сумом дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту на літаку Rafale", - заявив президент Франції Емануель Макрон.

Водночас міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що одного з пілотів знайдено живим. Він також зазначив, що пошуки на місці аварії ще тривають.

"Ми дякуємо нашим збройним силам, а також жандармам, мобілізованим для пошуку і забезпечення безпеки району", - зазначив він.