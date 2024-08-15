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У Франції внаслідок авіакатастрофи з двома винищувачами загинули пілоти

Франція , Четвер 15 серпня 2024 12:47
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У Франції внаслідок авіакатастрофи з двома винищувачами загинули пілоти Фото: двоє пілотів загинули внаслідок авіакатастрофи з двома винищувачами у Франції (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Вчора у Франції сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Сьогодні стало відомо, що внаслідок падіння винищувачів загинули двоє пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Ми із сумом дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту на літаку Rafale", - заявив президент Франції Емануель Макрон.

Водночас міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що одного з пілотів знайдено живим. Він також зазначив, що пошуки на місці аварії ще тривають.

"Ми дякуємо нашим збройним силам, а також жандармам, мобілізованим для пошуку і забезпечення безпеки району", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що в департаменті Мерет-і-Мозель, що у Франції, сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage

Раніше РБК-Україна повідомляло про авіакатастрофу, яка сталась 9 серпня у Бразилії. Тоді загинули усі, хто перебував на борту.

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Франція Авіакатастрофа
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