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У Франції розбились два військові літаки Mirage

Середа 14 серпня 2024 16:44
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У Франції розбились два військові літаки Mirage Ілюстративне фото: у Франції 14 серпня розбились літаки Mirage (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Франції сталася авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Аварія сталась у департаменті Мерет-і-Мозель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

За попередніми даними, авіакатастрофа сталась опівдні у середу, 14 серпня. Однак офіційного підтвердження щодо аварії від французького уряду наразі немає.

Як повідомили ЗМІ, про жертв внаслідок катастрофи не заявлялось, але "пошуки пілотів здійснюються силами відомчої групи жандармерії, відомчої пожежно-рятувальної служби, національного лісового управління та ADRASEC (національної федерації радіоаматорів, які обслуговують службу цивільного захисту)".

Раніше РБК-Україна повідомляло про авіакатастрофу, яка сталась 9 серпня у Бразилії. Тоді загинули усі, хто перебував на борту. Спочатку була інформація про 62 особи у лайнері, але згодом з'ясувалося, що один чоловік не потрапив на літак, бо спізнився на рейс.

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Франція Авіакатастрофа
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