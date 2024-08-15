Во Франции в результате авиакатастрофы с двумя истребителями погибли пилоты

Вчера во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Сегодня стало известно, что в результате падения истребителей погибли два пилота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

"Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета на самолете Rafale", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что один из пилотов найден живым. Он также отметил, что поиски на месте аварии еще продолжаются.

"Мы благодарим наших вооруженных сил, а также жандармы, мобилизованные для поиска и обеспечения безопасности района", - отметил он.