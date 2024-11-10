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У Франції відреагували на чутки про скорочення Трампом інвестицій в НАТО

Париж, Неділя 10 листопада 2024 12:46
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У Франції відреагували на чутки про скорочення Трампом інвестицій в НАТО Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Фінансування НАТО залежить від рішення новообраного президента США Дональда Трампа. Проте Європа повинна самостійно забезпечувати свою безпеку.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Він прокоментував чутки про нібито зменшення інвестицій в НАТО з боку США після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Міністр наголосив, що це залежить лише від нового президента США та його адміністрації, але ця дискусія не нова.

"Генерал де Голль уже пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку Сполученим Штатам, і відмовився від цієї моделі для Франції. Давайте поміркуємо далі і поставимо себе на місце американців: платники податків Аризони чи Невади фінансують безпеку поляків чи німців?" - сказав Лекорню.

Французький міністр вважає, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Глава Міноборони заявив, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.

"Кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю оперативні сили", - додав він.

Що цьому передувало

За даними західних ЗМІ, союзники побоюються, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому зменшить фінансування НАТО, а також допомогу Україні. В ООН теж побоюються, що Трамп скоротить інвестиції, що дасть більше впливу Китаю.

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи результати виборів у США, заявив, що Трамп підштовхне партнерів більше витрачати на оборону. Він погодився з критикою американця щодо того, що Європі потрібно більше витрачати на оборону.

Залишається незрозумілим, якою буде політика Трампа щодо України. ЗМІ публікують різні версії так званого "мирного плану" Дональда Трампа, згідно з яким війну в Україні нібито хочуть заморозити.

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НАТО Франція Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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