У Франції відреагували на чутки про скорочення Трампом інвестицій в НАТО

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Він прокоментував чутки про нібито зменшення інвестицій в НАТО з боку США після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Міністр наголосив, що це залежить лише від нового президента США та його адміністрації, але ця дискусія не нова.

"Генерал де Голль уже пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку Сполученим Штатам, і відмовився від цієї моделі для Франції. Давайте поміркуємо далі і поставимо себе на місце американців: платники податків Аризони чи Невади фінансують безпеку поляків чи німців?" - сказав Лекорню.

Французький міністр вважає, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Глава Міноборони заявив, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.

"Кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю оперативні сили", - додав він.