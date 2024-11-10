Во Франции отреагировали на слухи о сокращении Трампом инвестиций в НАТО
Финансирование НАТО зависит от решения новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако Европа должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Journal du Dimanche.
Он прокомментировал слухи о якобы уменьшении инвестиций в НАТО со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Министр подчеркнул, что это зависит только от нового президента США и его администрации, но эта дискуссия не новая.
"Генерал де Голль уже объяснял, что Европа была наивной, делегируя свою безопасность Соединенным Штатам, и отказался от этой модели для Франции. Давайте подумаем дальше и поставим себя на место американцев: налогоплательщики Аризоны или Невады финансируют безопасность поляков или немцев?" - сказал Лекарню.
Французский министр считает, что при новых угрозах для европейцев нормально брать ответственность за собственную безопасность. Глава Минобороны заявил, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.
"Каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя большее бюджетных ресурсов, а также имея полностью оперативные силы", - добавил он.
Что этому предшествовало
По данным западных СМИ, союзники опасаются, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом уменьшит финансирование НАТО, а также помощь Украине. В ООН тоже опасаются, что Трамп сократит инвестиции, что даст большее влияние Китаю.
Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя результаты выборов в США, заявил, что Трамп подтолкнет партнеров больше тратить на оборону. Он согласился с критикой американца по поводу того, что Европе нужно больше тратить на оборону.
Остается непонятным, какой будет политика Трампа по отношению к Украине. СМИ публикуют разные версии так называемого "мирного плана" Дональда Трампа, согласно которому войну в Украине якобы хотят заморозить.
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