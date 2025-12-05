UA

У Франції відкрили вогонь по дронах над базою атомних підводних човнів, - ЗМІ

Фото: французькі військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Франції морські піхотинці відкрили вогонь по безпілотниках, які пролітали над військово-морською базою Іль-Лонг. Саме там розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, у четвер увечері, 4 грудня,  кілька невідомих дронів пролетіли над базою підводних човнів Іль-Лонг (Фіністер), де розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами французьких ядерних сил стримування. 

 Уточнюється, що п'ять невідомих безпілотників було технічно виявлено у четвер увечері, близько 19:30, над базою, яка межує з Брестською гаванню.

"Було розпочато операцію з боротьби з безпілотниками та пошукову операцію. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, здійснив кілька ударів проти безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Останніми місяцями у Північній Європі фіксують дедалі частіші прольоти дронів над аеропортами й іншими чутливими зонами, у тому числі військовими.

У районі Іль-Лонг такі інциденти також трапляються.

Наприклад, у ніч з 17 на 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, де розташований острів Іль-Лонг, хоча без заходу на військову територію.

База Іль-Лонг

База на острові є передовим пунктом базування системи французького ядерного стримування, вона забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких човнів, принаймні один з яких постійно перебуває в морі - для забезпечення ядерного стримування. Вона охороняється 120 морськими жандармами у взаємодії з морською піхотою.

Дрони у Європі

Як відомо, станнім часом у низці європейських країн фіксують дедалі більше випадків появи безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури.

Найчастіше їх помічають біля військових баз, енергетичної інфраструктури, аеропортів та портів у країнах Північної та Західної Європи.

У більшості випадків походження дронів залишається невстановленим, а їхні польоти розглядаються як потенційні розвідувальні або провокаційні дії.

Як пише WSJ, такі інциденти є частиною посиленої кампанії, яку, за словами європейських лідерів, Росія проводить проти континенту через підтримку України. Кампанія включає диверсії, кібератаки й дезінформацію.

Українська розвідка встановила, що багато підозрілих дронів запускаються з танкерів так званого "тіньового флоту" Росії.

