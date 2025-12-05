Во Франции открыли огонь по дронам над базой атомных подводных лодок, - СМИ

Во Франции морские пехотинцы открыли огонь по беспилотникам, которые пролетали над военно-морской базой Иль-Лонг. Именно там размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, в четверг вечером, 4 декабря, несколько неизвестных дронов пролетели над базой подводных лодок Иль-Лонг (Финистер), где размещены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами французских ядерных сил сдерживания.
Уточняется, что пять неизвестных беспилотников были технически обнаружены в четверг вечером, около 19:30, над базой, которая граничит с Брестской гаванью.
"Была начата операция по борьбе с беспилотниками и поисковая операция. Батальон морской пехоты, ответственный за защиту базы, совершил несколько ударов против беспилотников", - говорится в сообщении.
В последние месяцы в Северной Европе фиксируют все более частые пролеты дронов над аэропортами и другими чувствительными зонами, в том числе военными.
В районе Иль-Лонг такие инциденты также случаются.
Например, в ночь с 17 на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, где расположен остров Иль-Лонг, хотя без захода на военную территорию.
База на острове является передовым пунктом базирования системы французского ядерного сдерживания, она обеспечивает техническое обслуживание четырех французских лодок, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море - для обеспечения ядерного сдерживания. Она охраняется 120 морскими жандармами во взаимодействии с морской пехотой.
Как известно, в последнее время в ряде европейских стран фиксируют все больше случаев появления беспилотников над объектами критической инфраструктуры.
Чаще всего их замечают возле военных баз, энергетической инфраструктуры, аэропортов и портов в странах Северной и Западной Европы.
В большинстве случаев происхождение дронов остается неустановленным, а их полеты рассматриваются как потенциальные разведывательные или провокационные действия.
Как пишет WSJ, такие инциденты являются частью усиленной кампании, которую, по словам европейских лидеров, Россия проводит против континента из-за поддержки Украины. Кампания включает диверсии, кибератаки и дезинформацию.
Украинская разведка установила, что многие подозрительные дроны запускаются с танкеров так называемого "теневого флота" России.