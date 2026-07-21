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У Франції ухвалили скандальний закон про заборону соцмереж для дітей

22:55 21.07.2026 Вт
3 хв
Тепер юним громадянам Франції закриті розваги та спілкування в Інтернеті
aimg Олена Бджола
Фото: у Франції забороняють соцмережі для дітей до 15 років (Getty Images)

Дітям до 15 років у Франції не можна буде користуватися соціальними мережами. Парламент ухвалив відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в Х.

Макрон оголосив про рішення парламенту

Увечері 21 липня Макрон повідомив, що виконав свою обіцянку щодо заборони соціальних мереж для дітей.

"Я зобов’язався це зробити, і тепер це питання проголосували: соціальні мережі будуть заборонені для осіб віком до 15 років з початку навчального року", - уточнив він.

Президент Франції подякував парламентарям за це рішення.

"Конституційна рада має підтримати це рішення, а потім діяти, щоб зробити цей захід конкретним, і захистити наших дітей в Інтернеті", - заявив він.

Що в законі про заборону соцмереж

Національні зборивиступають за широку заборону, що охоплює всі онлайн-сервіси соціальних мереж. Тоді як сенатори підтримали "чорний список", що визначає конкретні платформи, до яких дітям віком до 15 років буде заборонено доступ.

Певні сервіси будуть дозволені:

  • онлайн-енциклопедії,
  • освітні та наукові довідники,
  • платформи, що використовуються для розробки та обміну програмним забезпеченням з відкритим кодом.

Законопроєкт також заборонить використання мобільних телефонів у французьких середніх школах. Це розширить обмеження, що вже застосовуються в багатьох початкових та середніх навчальних закладах.

Які країни обмежують соцмережі для дітей

Франція є частиною ширшого міжнародного руху щодо запровадження суворіших обмежень на використання соціальних мереж дітьми.

Австралія, Велика Британія, Туреччина та Індонезія є серед країн, які запровадили або вжили подібних заходів.

Що кажуть в ЄС

Європейська комісія попередила, що французький законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами, порушуватиме закон ЄС про онлайн-контент. Тому що таким чином французькі регулятори отримують повноваження, що виходять за рамки правової бази блоку.

У висновку на початку липня вимагається від французьких законодавців переглянути законопроєкт, навіть попри те, що Комісія схвалила зусилля щодо кращого захисту дітей в Інтернеті.

Нагадаємо, ЄС готує офіційне законодавство для обмеження доступу дітей до соцмереж. Причинами є загрози для їхнього ментального здоров'я та маніпуляції з боку алгоритмів.

Австралія першою у світі повністю заборонила користування соцмережами для дітей віком до 16 років. Обмеження почали діяти з 10 грудня 2025 року.

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ФранціяЕммануель Макрон