У Франції ухвалили скандальний закон про заборону соцмереж для дітей

Дітям до 15 років у Франції не можна буде користуватися соціальними мережами. Парламент ухвалив відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в Х.
Увечері 21 липня Макрон повідомив, що виконав свою обіцянку щодо заборони соціальних мереж для дітей.
"Я зобов’язався це зробити, і тепер це питання проголосували: соціальні мережі будуть заборонені для осіб віком до 15 років з початку навчального року", - уточнив він.
Президент Франції подякував парламентарям за це рішення.
"Конституційна рада має підтримати це рішення, а потім діяти, щоб зробити цей захід конкретним, і захистити наших дітей в Інтернеті", - заявив він.
Національні зборивиступають за широку заборону, що охоплює всі онлайн-сервіси соціальних мереж. Тоді як сенатори підтримали "чорний список", що визначає конкретні платформи, до яких дітям віком до 15 років буде заборонено доступ.
Певні сервіси будуть дозволені:
Законопроєкт також заборонить використання мобільних телефонів у французьких середніх школах. Це розширить обмеження, що вже застосовуються в багатьох початкових та середніх навчальних закладах.
Франція є частиною ширшого міжнародного руху щодо запровадження суворіших обмежень на використання соціальних мереж дітьми.
Австралія, Велика Британія, Туреччина та Індонезія є серед країн, які запровадили або вжили подібних заходів.
Європейська комісія попередила, що французький законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами, порушуватиме закон ЄС про онлайн-контент. Тому що таким чином французькі регулятори отримують повноваження, що виходять за рамки правової бази блоку.
У висновку на початку липня вимагається від французьких законодавців переглянути законопроєкт, навіть попри те, що Комісія схвалила зусилля щодо кращого захисту дітей в Інтернеті.
Нагадаємо, ЄС готує офіційне законодавство для обмеження доступу дітей до соцмереж. Причинами є загрози для їхнього ментального здоров'я та маніпуляції з боку алгоритмів.
Австралія першою у світі повністю заборонила користування соцмережами для дітей віком до 16 років. Обмеження почали діяти з 10 грудня 2025 року.