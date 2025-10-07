ua en ru
У Франції тривають кадрові перестановки - міністр оборони залишає посаду

Франція, Вівторок 07 жовтня 2025 07:20
UA EN RU
У Франції тривають кадрові перестановки - міністр оборони залишає посаду Ілюстративне фото: Брюно Ле Мер заявив про своє звільнення з посади міністра оборони Франції (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Франція переживає кадрові зміни у вищому керівництві: один із ключових міністрів оголосив про рішення залишити уряд. Рішення вже схвалено президентом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Брюно Ле Мера в мережі Х.

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер оголосив про намір подати у відставку. Президент країни Еммануель Макрон прийняв прохання міністра, який пояснив, що рішення пов'язане з необхідністю забезпечити ефективне функціонування держави в умовах складної геополітичної ситуації та прагненням служити інтересам Франції та її громадян.

Ле Мер наголосив, що його відхід дасть змогу відновити переговори щодо формування нового складу уряду, здатного забезпечити стабільність управління та узгодженість роботи всіх державних інститутів.

Міністр зазначив, що його рішення викликало неоднозначну реакцію в деяких громадських і політичних кіл, але воно продиктоване винятково турботою про державу і загальні інтереси країни.

Відставка Ле Мера відбувається на тлі попередньої відставки прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, чия заява також була задоволена президентом. Зміни пов'язані з критикою перших призначень нового уряду з боку опозиції та інших політиків, що вимагає оперативного перегляду складу кабінету для відновлення політичної стабільності та ефективності державного управління.

Нагадуємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Європи мають бути готові рішуче реагувати на будь-які порушення повітряного простору і зміцнювати оборонний потенціал континенту для запобігання можливим загрозам.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон прокоментував надання Україні репараційного кредиту на 140 мільярдів євро, наголосивши на важливості дотримання міжнародного права під час вирішення цього питання.

