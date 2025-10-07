Во Франции продолжаются кадровые перестановки — министр обороны покидает пост

Франция переживает кадровые перемены в высшем руководстве: один из ключевых министров объявил о решении покинуть правительство. Решение уже одобрено президентом страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Брюно Ле Мэра в сети Х .

Министр обороны Франции Брюно Ле Мэр объявил о намерении подать в отставку. Президент страны Эммануэль Макрон принял просьбу министра, который объяснил, что решение связано с необходимостью обеспечить эффективное функционирование государства в условиях сложной геополитической ситуации и стремлением служить интересам Франции и ее граждан.

Ле Мэр подчеркнул, что его уход позволит возобновить переговоры по формированию нового состава правительства, способного обеспечить стабильность управления и согласованность работы всех государственных институтов.

Министр отметил, что его решение вызвало неоднозначную реакцию у некоторых общественных и политических кругов, но оно продиктовано исключительно заботой о государстве и общих интересах страны.

Отставка Ле Мэра происходит на фоне предыдущей отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, чье заявление также было удовлетворено президентом. Перемены связаны с критикой первых назначений нового правительства со стороны оппозиции и других политиков, что требует оперативного пересмотра состава кабинета для восстановления политической стабильности и эффективности государственного управления.