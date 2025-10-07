Во Франции продолжаются кадровые перестановки — министр обороны покидает пост
Франция переживает кадровые перемены в высшем руководстве: один из ключевых министров объявил о решении покинуть правительство. Решение уже одобрено президентом страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Брюно Ле Мэра в сети Х.
Министр обороны Франции Брюно Ле Мэр объявил о намерении подать в отставку. Президент страны Эммануэль Макрон принял просьбу министра, который объяснил, что решение связано с необходимостью обеспечить эффективное функционирование государства в условиях сложной геополитической ситуации и стремлением служить интересам Франции и ее граждан.
Ле Мэр подчеркнул, что его уход позволит возобновить переговоры по формированию нового состава правительства, способного обеспечить стабильность управления и согласованность работы всех государственных институтов.
Министр отметил, что его решение вызвало неоднозначную реакцию у некоторых общественных и политических кругов, но оно продиктовано исключительно заботой о государстве и общих интересах страны.
Отставка Ле Мэра происходит на фоне предыдущей отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, чье заявление также было удовлетворено президентом. Перемены связаны с критикой первых назначений нового правительства со стороны оппозиции и других политиков, что требует оперативного пересмотра состава кабинета для восстановления политической стабильности и эффективности государственного управления.
Напоминаем, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть готовы решительно реагировать на любые нарушения воздушного пространства и укреплять оборонный потенциал континента для предотвращения возможных угроз.
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предоставление Украине репарационного кредита на 140 миллиардов евро, подчеркнув важность соблюдения международного права при решении этого вопроса.